В Мурманске опять ищут лучшего студента

Лучшего студента года определит 19-й городской конкурс. Самые активные и самые талантливые молодые люди пройдут множество испытаний и только три победителя станут обладателями именных стипендии главы Мурманска.

Конкурс «Студент года» организуют в столице Заполярья уже в 19-й раз и неизменно он привлекает многих желающих побороться за титул лучшего. Организаторы состязания уже начали приём заявок, который продлится до 5 ноября. Претендентам предстоит пройти серьёзный отбор - ведь стать участниками смогут далеко не все.

«Со всеми претендентами будет проведено собеседование, по результатам которого не более 60 участников пройдут на следующий этап конкурса», - рассказывает Алина Кацура, представитель Мурманского городского студенческого совета.

Конкурс будет состоять из трёх туров, каждый из которых включает в себя различные испытания: спортивные, творческие и интеллектуальные. Победителями станут три студента, которые в течение года будут получать стипендии главы города Мурманска.

«Комиссия приняла решение по размеру стипендии. Он будет увеличен и будет составлять 5000 рублей», - сообщила Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска.

Подать заявку на конкурс «Студента года» можно в электронном виде, отправив её на почту Мурманского городского студенческого совета или принести заявление лично в Молодёжный центр гражданских инициатив по адресу: г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 39.