В Мурманске опять нашли мужчину, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт

Военные следователи Северного флота совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на строительных объектах Мурманска. Они проверяли граждан призывного возраста, недавно получивших паспорт Российской Федерации.

В ходе рейда офицеры проверили более 10 граждан. Среди них выявлены мужчины, которые не смогли документально подтвердить постановку на воинский учёт. Нарушителей направили в военный комиссариат города для уточнения данных.

Иностранцев, у которых отсутствовало разрешение на осуществление трудовой деятельности в России, доставили в миграционную службу.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления по Северному флоту: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».