В Мурманске опять открылась выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская»

Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов. Подарите незабываемый праздник себе и близким наисвежайшими угощениями.

Выставка «Икра и рыба Камчатская» всегда радует северян свежайшими деликатесами. Здесь можно приобрести чавычу и её икру, белорыбицу, тунец и палтус, нерку, кижуч и белугу.

Своими впечатлениями делятся покупатели:

- Я купила хвостики чавычи. Сделаю себе на бутербродик, очень вкусно. Белорыбицу, чавычу, икру, там ещё тунец.

- Я уже третий год здесь беру, нормально. Хорошая икра, хорошая вкусная рыба.

Морская дикая рыба и икра содержит в себе множество витаминов. Например, чавыча - ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А ещё камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это помогает сохранять не только натуральный вкус, но и все полезные вещества.

- Вкусная, поэтому и беру. Мы на Новый год брали заранее, она не портится. Ну, вкусная, что сказать.

- Здесь удобно, потому что ассортимент хороший.

- Всегда приходим. Хочется что-то новое попробовать. А что в этот раз хочется? Красной рыбы, конечно.

Камчатская рыба и икра - это не просто вкусный перекус, но и достойное угощение в качестве главного блюда на любом столе. Приобрести дальневосточные деликатесы можно на ярмарке «Весенний каприз» на Кольском проспекте, 51. Она работает до 5 марта включительно.

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