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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.21 19:30

В Мурманске осквернили бюст В.И. Ленину у здания регионального обкома КПРФ

В ночь с 9 по 10 апреля его облили красной краской.

Первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Артур Попов считает, что такими выходками вандалы пытаются напугать коммунистов перед предстоящими выборами.

Скандальным инцидентом уже занялась полиция. Стоит отметить, что случай вандализма не единичный. В ноябре 2018 года краской облили монумент в Апатитах.

В Мурманске бюст вождя революции коммунисты уже заботливо очистили. Ведь скоро почитатели политического деятеля будут отмечать день рождения Владимира Ленина, по новому стилю это состоится 22 апреля. 

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Нас такими вещами не запугать. Мы коммунисты, наследники тех, кто защищал нашу страну от фашизма и отстроил её. Совершенно напрасно вы это делаете. Да, это бьет больно по сердцу каждого коммуниста. Да, для нас Ленин - это святыня, но нас такими вещами не запугать. Партия становится только сильнее».

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