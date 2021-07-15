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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.21 19:30

В Мурманске особое внимание уделяют развитию дошкольного образования в рамках муниципальных программ

120-ому Мурманскому детскому саду более 40 лет. Здесь открыты 11 групп для малышей с различными особенностями здоровья.

Мария Грищенко, заведующая мурманским детским садом №120:  «У нас три ясельных, две группы для детей с аллерго-патологией. Одна группа для детей с ограниченными возможностями здоровья, логопедическая группа. Всего 240 детей. На данный момент 125, потому что летний период, дети поехали на оздоровительный отдых в тёплые края».

Ранее в этом детском саду в рамках городской программы «Тёплое окно», заменили старые рамы на стеклопакеты, сделали косметические ремонты в группах и раздевалках. Но после визита сити-менеджера выяснилось, что необходимы ещё обновления.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска:  «Запланирована реконструкция коммунальных и инженерных систем этого здания. Мы понимаем, надо осенью сделать кровлю, потому что есть протечки. И то, что сейчас я увидел, то предложил в этот же период сделать текущий ремонт крылец».

Сотрудники 120-го детского сада всегда с большим  вниманием и заботой относятся к своим юным подопечным. Поэтому предстоящие ремонты – большое событие для дошкольного учреждения.

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