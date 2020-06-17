В Мурманске от коронавируса умерли ещё два человека

Больные Covid-19 имели сопутствующие заболевания, осложняющие лечение.

У обоих пациентов из областного центра болезнь протекала в тяжёлой форме, они были подключены к аппаратам ИВЛ.

86 летняя женщина болела онкологией, а 61-летний мужчина страдал хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, имел избыточный вес. Несмотря на терапию, спасти их врачам не удалось.

Оперативный штаб призывает незамедлительно обращаться за медпомощью при первых признаках ОРВИ, не игнорировать масочный режим, внимательно относиться к здоровью, особенно гражданам старшего поколения.