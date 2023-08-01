В Мурманске от областной научной библиотеки стартовал уникальный книжный автопробег от Мурманска до Владивостока «Дорога на маяк»

Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению Всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август».

«На Север читать» и этому ещё одно подтверждение - уникальная экспедиция, которая впервые стартует из столицы Кольского Заполярья до Владивостока. Её участники пройдут маршрут в 12 тысяч километров. Книжная дружина проедет по всей России с миссией сделать нашу страну более читающей. Задача - сделать так, чтобы 80 процентов россиян читали минимум 12 книг в год.

Денис Котов, основатель фестиваля «Книжные маяки России», книжник из Санкт-Петербурга: «Третьего августа стартует книжный поезд параллельно с автопробегом из Санкт-Петербурга, который тоже направляется во Владивосток. Эти два потока: книжный автопробег и книжный поезд, а потом ещё и на самолётах Татьяна Устинова, например, прилетит во Владивосток».

Книги, путешествие и туризм - всё в одном «флаконе». Участниками экспедиции станут писатели, автолюбители, спортсмены, профессиональные читатели. Организаторы отмечают, что книжный автопробег позволит создать новые литературно-исторические маршруты для туристов.

Нина Абросова, участница книжного автопробега «Дорога на маяк», титулованная спортсменка, чемпионка мира по боксу: «Автопробег будет параллельно поезду идти. Книжный поезд стартует из Санкт-Петербурге, а не из Мурманска, к сожалению. Это три вагона, в которых мы будем передвигаться исключительно ночью, а днём у нас будут культурные мероприятия в библиотеках 24-х городов, которые примут участие в этом событии. Мурманск по праву считается читающим регионом. Наши библиотеки с каждым город становятся более современными и функциональными».

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Говоря о Мурманской области, можно с уверенностью сказать, что библиотечное пространство - это уже не те скучные, полупустые помещения, которые были некоторое время назад, а сегодня это действительно точки притяжения».

Завершит пробег региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока», в рамках которого пройдут творческие встречи, круглые столы с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками проекта.