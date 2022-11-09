В Мурманске от улицы Радищева до воинского захоронения на улице Рогозерской установили новое опоры уличного освещения

Местные жители долгое время обращали вынимание властей на эту проблему, теперь она устранена.

17 новых опор с кронштейнами и светильниками появилось вдоль дороги. Теперь в период полярной ночи горожане и работающие рядом сотрудники предприятий не будут испытывать неудобств из-за недостатка света. Работы по повышению уровня освещенности дорог продолжаются.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «В этом году мы существенно нарастили темпы работ. Мы в пять раз больше установили новых светильников светодиодных, порядка 750. А в прошлом году было 150. В 2,5 раза увеличили объём работ по замене опор освещения».