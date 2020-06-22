В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр

В Мурманске планируется открытие казачьего культурно-православного центра, который, по мнению организаторов, поможет сохранить культурные традиции и патриотическую духовность у подрастающих северян.

Весной этого года Феодоритовское подворье было преобразовано в монастырь, с обновленным статусом зародилась идея создания на территории обители казачьего культурно-православного центра. Быть казаком, значит, прежде всего, быть православным христианином.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Важно то, что церковь вместе с сообщество казачьим находит общие пути движения по возрождению наших духовных традиций. Мы сейчас говорили с казаками о том, что очень важно поддерживать организации, которые имеют исторические корни, чтобы они набирали силу. Чтобы наши традиции и культура, высокая нравственность, мораль, чтобы они возрождались в наше время».

Культурно-православный центр станет своего рода сердцем всех казачьих общин региона. Их представители смогут собираться вместе, ведь им всегда есть, что обсудить. Например, удалось договориться об установке и освящении нового поклонного креста в окрестностях Мурмашей. Также в планах возрождение исторически значимого места в Мурманске – штаба 14-й армии, сейчас он находится в заброшенном состоянии и о нём мало кто знает.

Игорь Гуменной, атаман Кольского хуторского казачества: «Здесь, в сопках, находится помещение бывшего штаба армии в Отечественную войну. Оно сделано в скале, мы хотим восстановить историческую память для города».

Казачий центр планирует начать работу на этой неделе, а в будущем здесь планируют проводить для детей занятия по истории казачества, а также обучать их фланкировке шашкой. Игумен Свято-Троицкого Феодоритов Кольского мужского монастыря Трифон (Михайловский) уже отмечает положительные изменения от такого сотрудничества.

Трифон (Михайловский), игумен Свято-Троицкого Феодоритов Кольского мужского монастыря: «Казаки начали земельные работы. Мы надеемся, что в будущем они примут участие в трудовых послушаниях и будут смотреть за территорией, у нас здесь есть заброшенные машины. Ну, и в больших служениях они уже нам помогают, но мы надеемся, что будут все больше и больше в этом участвовать».

Инициаторы создания казачьего центра считают, что это поможет вывести обитель на качественно новый уровень. А монастырь при помощи казачества сможет и дальше сохранять традиционные православные ценности и обычаи.