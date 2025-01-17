В Мурманске открыла свои двери для посетителей выставка северного художника Владимира Володькина

В центре новой экспозиции «Ловозерские мотивы» картины, созданные во время путешествий живописцем по Кольскому краю.

Отдалённые уголки Дальних Зеленцов и Терского берега, тони и оленеводческие бригады, родное Ловозеро и другие города Мурманской области – всё это изображено на картинах живописца Владимира Володькина.

Мужчина много путешествовал по разным уголкам Кольского Заполярья и переносил красоту родного края на холсты.

Владимир Володькин, художник: «Не сказать, что наш север меня вдохновлял очень сильно. Он серый. Посмотрите на Мурманск. Но как найти в этой серости интересное место – вот это вдохновляет. Ну, и показать самому, порадоваться, чтобы зритель порадовался».

Люди севера тоже привлекают художника, признается Владимир. На его персональной экспозиции, которую автор приставил в областном центре, немало портретов, которые он писал со своих друзей, коллег по цеху и знакомых.

Владимир Володькин, художник: «Например, здесь в углу картина, на которой изображение скрипача – он известный, он с Апатит, мы с ним знакомы. Был на его вечере, делал наброски, сделал его портрет в полный рост. Часть работ сделана в художественной школе».

Картины экспозиции «Ловозерские мотивы» можно увидеть в Выставочном зале города Мурманска на улице Челюскинцев, 27 по 11 февраля включительно.