В Мурманске открылась долгожданная «Норвежская выставка» верхней одежды

Проект продлиться до 24 сентября включительно. Мурманчане уже успели оценить новые коллекции тёплых норвежских брендов. Подробно в нашем сюжете.

Только качественные и оригинальные вещи от мировых брендов. Немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки и шубы - именно такой выбор верхней одежды для настоящей северной погоды представляет федеральный проект «Орсо Групп» - «Норвежская выставка». Купить вещи можно со скидками до 70%, но в чем причина таких выгодных для покупателей предложений?

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «За последнее время в России закрылось 12 норвежских магазинов с одеждой «Бьерн Ларсен». Товар остался. Вывезти его невозможно, на складе хранить дорого. Что с товаром делать? Либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Так вот наша компания «Орсо групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%».

Особый акцент сделан на норвежскую фирму «Бьерн Ларсен». А чтобы покупки были ещё приятнее можно получить дополнительную скидку, став участником сообщества «Орсо групп» во ВКонтакте. Найти которое проще всего перейдя по QR-коду, указанному на экране.

«Вчера по телевизору увидела рекламу, решила заехать. Вот заехала, с покупками иду, с двумя куртками. По своему размеру нигде ничего не найти, а здесь нашла размеры свои».

Приобрести качественную одежду можно до 24 сентября включительно. «Норвежская выставка» открыта в Мурманске, на первом этаже торгового центра «Русь», по адресу: ул. Книповича, 5 с 10 до 20 часов. Ориентир - воздушные шары.