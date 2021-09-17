В Мурманске открылась мемориальная доска генеральному директору МАГЭ Геннадию Казанину

Выдающийся советский и российский геофизик, именно он был руководителем первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе в Антарктике.

Возле здания Морской арктической геологоразведочной экспедиции сегодня многолюдно. Десятки людей пришли сюда, чтобы возложить цветы к мемориальной доске Геннадию Казанину, человеку, плодотворная работа которого позволила оценить нефтегазовый потенциал труднодоступных морских территорий и суши российской Арктики.

Геннадия Казанина вспоминают не только как ученого-исследователя, но и как руководителя, которому на протяжении всей жизни удавалось сохранять в себе человеческие качества. С особым трепетом о нём вспоминает сын.

Алексей Казанин, генеральный директор АО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»: «Человек большой души, человек большой доброты, человек с большой буквы. Он позволял в своем коллективе остаться до последнего людям, чтобы они были верны. Те истории, которые он мне рассказывал в процессе моего воспитания, как сын говорю, действительно заслуживают искреннего внимания и все это на сегодняшний момент у меня сохранилось. Наша задача — всё это дальше продолжать, работать и развиваться».

Советская морская геофизика могла просто не выжить в условиях полного прекращения финансирования экспедиций в 90-е годы прошлого века. Геннадий Казанин не мог позволить этому произойти. В июне 1999 года он был назначен генеральным директором МАГЭ и смог спасти компанию от верного банкротства.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Для Мурманской области работа, которую проводил Геннадий Семенович и компания МАГЭ, которая сейчас продолжается, очень важна, потому что наш регион сейчас является флагманом в развитии Арктики. В целом, все исследования, которые проводил Геннадий Семенович, специалисты, важны не только для Мурманской области, но и для России в целом, для позиционирования нашей страны на мировой арене, в Арктике».

Геннадий Семенович навсегда останется в памяти семьи, друзей и коллег как надежный человек, великий геолог и настоящий профессионал, внесший заметный вклад в дело укрепления минерально-сырьевой базы России.