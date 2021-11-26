В Мурманске открылась межрегиональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам онкологии и радиологии

В мероприятии участвовали 15 профессоров из разных регионов России, в том числе даже из Австрии.

Межрегиональная конференция по вопросам онкологии и радиологии в таком формате проводится впервые. Естественно, лично в событии участвуют лишь единицы. Многие специалисты работают онлайн.

Здесь обсуждают новые способы диагностики и лечения онкозаболеваний.

Александр Давыденков, главный внештатный онколог министерства здравоохранения Мурманской области: «Эта онконастроженность будет и для пациентов, и для врачей первичного звена. Это образовательный процесс. Непрерывное медицинское образование. На этой конференции даются баллы. Скажем так, последнее, что есть в онкологии, мы сегодня услышим в докладах наших ведущих специалистов страны».

Такой обмен опытом необходим даже несмотря на то, что сейчас силы всех медиков направлены на борьбу с ковидом. Важность встречи подтвердил и приглашенный гость из Австрии, профессор радиологии с мировым именем.

Райнер Рейнмюллер, заведующий кафедрой общей диагностической радиологии медицинского университета Грац (Австрия): «Это очень интересно, что так далеко на севере - в Мурманске в это время – время ковида, независимо от этого нашли время и возможность подготовить такую конференцию. Я надеюсь, что эта конференция поможет своими результатами лечить пациентов с онкологическими заболеваниями в Северо-Западной части России».

Действительно, в нашем регионе стараются использовать современные способы борьбы с раковыми заболеваниями. Областной онкодиспансер располагает новейшим оборудованием. Например, недавно здесь установили аппарат гипертермии высокого класса. Такой есть лишь в нескольких учреждениях страны. Наши врачи отмечают, что этот метод лечения часто используют на Западе в дополнение к лучевой и химиотерапии.

Наталья Флоровская, врач-радиотерапевт Мурманского областного онкодиспансера, кандидат медицинских наук: «Это нагрев опухоли до 42-44 градусов. Очень эффективно. Это во-первых продлевает жизнь, улучшает её качество и улучшает результаты химиотерапии и облучения примерно на 30%».

Научно-практическая конференция по онкологии и радиологии в Мурманске продлится два дня. По её итогам, специалисты получат знания, которые помогут вести борьбу с онкозаболеваниями ещё лучше.