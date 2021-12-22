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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.12.21 19:30

В Мурманске открылась «Нордическая выставка»

На ней для северян представлена фирменная одежда из Норвегии, Финляндии и Канады со скидками до 70%. Такую распродажу пропустить нельзя.

«Нордическая выставка» - представляет новейшие коллекции высокотехнологичной зимней одежды от производителей Европы и Северной Америки. Весь товар привезён из скандинавских магазинов Питера и Москвы, закрывшихся из-за двухгодичной пандемии.

Евгений Павлов, руководитель компании «Союз импортёров»: «Товар будет представлен со скидкой до 70%. В основном это будут канадские аляски, норвежские пуховики и финские дубленки, которые обратно в страну производитель невыгодно увозить компаниям. Поэтому они приняли решение распродать на территории России. Любой покупатель может сэкономить в 2 или 3 раза на норвежские и канадские вещи».

На выставке представлена зимняя мужская и женская одежда от 42 до 68 размеров. Все наполнители в изделиях натуральные и долговечные. Это биопух, овчина, верблюжья шерсть, меха чернобурки и волка. Такая одежда спасет от холода в самые сильные морозы.

Влад Бородин, менеджер компании «Союз импортёров:  «Я вам представлю для внимания натуральную дублёнку канадского производства. Это мех астраган выделка. Это Скандинавия. Она двухсторонняя, непромокаемая. Она супер тёплая до -40 градусов выдерживает. Цена в магазинах были по 74 тысячи, сейчас представлены 24900. Это премиум-класс за натуральную овчину».

Евгений Павлов, руководитель компании «Союз импортёров»: «Это мужская аляска знаменитая. Здесь ткань - авиационный неон. Он не промокает, не продувает. Производств Норвегии, Осло. Внутри верблюжий наполнитель, окошечко полностью показывается. Она лёгкая, но самое главное, цена. До закрытия она была 59 тысяч, сейчас 19900 представлена».

Купить качественную верхнюю одежду со скидками можно до конца недели. Воскресенье последний день, включительно. Нордическая выставка-продажа расположена в левом крыле торгового центра «Детский мир». Выставка работает с 22 по 26 декабря - с 10 до 21 часа.

 

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