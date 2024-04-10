В Мурманске открылась «Норвежская выставка» весенней и демисезонной верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Коллекции скандинавских брендов специально доставлены к нам из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов. Экспозиция-продажа будет работать по 14 апреля включительно.

Скандинавская одежда всегда нравилась жителям нашей страны благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сузился, а спрос, напротив, вырос. Одна из возможностей приобрести полюбившиеся вещи – распродажи товарного остатка на «Норвежских выставках» от компании «Орсо Групп», которая стала известной как по всей России, так и в Мурманске.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Мы продлили работу «Норвежской выставки» ещё на одну неделю, так как многим не хватило размеров. Мы обновили размерный и модельный ряд. Сейчас размеры у нас от 38-го до 74-го включительно как на демисезон, так и на зиму. Из новинок у нас - это облегчённые кожаные куртки из натуральной телячьей кожи. Она обработана полифит-маслами, не промокает, не продувается, внутри подкладка полностью из шёлка. В ней будет комфортно, тело будет дышать. Так же у нас есть облегчённые штормовки и ветровки немецкой фирмы «Капрайс». Идёт полностью авиационный нейлон, она не промокает, внутри подкладка из экохлопка. Тело будет дышать в ней. Изделия представлены в разных расцветках и в разных фасонах - есть подлиннее, есть покороче. Так же есть финские дублёнки. Их преимущество в том, что они двухсторонние, подходят под температуру от минус 10 до плюс 10 градусов. Сверху идёт тафтинг-овчина - это хлопковая замша, которая обработана лазером и не промокает, и не продувается. Внутри шерсть мериноса».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольная. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

По 14 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: просп. Героев-североморцев, 45 (вход с правой стороны здания, 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары».

На правах рекламы.