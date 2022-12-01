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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.22 19:30

В Мурманске открылась одна из главных региональных выставок – «Заполярье-2022»

На торжественно церемонии открытия присутствовали засуженные художники России и гости.

В Культурно выставочном центре Русского музея представили работы художников Мурманской области за последние несколько лет, которые прошли строгий отбор. В экспозиции участвует более ста работ разных видов: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Мария Михайленко, художник, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «Желающих реально очень много. Это приятно, что на выставку приходят новые лица. Безусловно, на выставку прошли не все, потому что «Заполярье» - это самая традиционная выставка, такой ежегодный отчёт. Здесь всегда очень много тем русского севера в пейзаже, в портретах. Многие работы просто тематически не подходили, но были художники, которые пока что могут принять участие в любительских выставках».

Мария Михайленко на выставке выступает в роли участника и эксперта.

Мария Михайленко, художник, председатель Мурманского отделения Союза художников России: «Очень много критериев субъективных, но объективные критерии тоже есть. Работа должна быть выполнена на высоком профессиональном уровне, она должно быть хорошо оформлена. Мы были вынуждены отказать нескольким авторам, которые недостаточно хорошо отнеслись именно к оформлению работ. Это всегда очень важная часть. Всё-таки работы экспонируются в музейном пространстве, а не вешаются просто на стену на кнопочки».

Также ежегодно свои работы демонстрируют и более опытные деятели искусства, заслуженные художники России, которые долгие годы прославляют красоту нашего региона на холстах.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник Российской Федерации: «Кольская земля - она очень уникальна. По-моему, тут границ нет, чтобы художник мог остановиться на чём-то. Она нам даёт такие сюжеты, такие мотивы, просто невозможно пройти мимо. Поэтому на этой выставке у меня тоже есть работы, которые показывают нашу Кольскую землю».

Если вы с трепетом и любовью относитесь к Мурманской области, то выставка «Заполярье-2022» обязательна к посещению.

Анастасия Сырова, посетительница выставки «Заполярье-2022»: «Все потрясающие работы, они настолько проникают через тебя, что сразу понимаешь, насколько наш край красив, богат, какая у нас природа и какие у нас замечательные люди».

Шансель Кукуи, посетительница выставки «Заполярье-2022»: «Я обожаю север, когда солнце, мороз, сине-голубой белый пейзаж. На многих картинах это так передано хорошо. Февральское утро, когда уже прошла полярная ночь, когда уже не такая темень, хорошо на лыжах».

На выставке помимо картин можно увидеть иконы, украшения и даже предметы гардероба.

Насладиться искусством с северным характером можно будет в Культурно выставочном центре Русского музея в Мурманске. Экспозиция будет открыта до 25 декабря.

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