В Мурманске открылась персональная выставка живописца Владислава Маракулина

Теперь горожане и гости Мурманска смогут увидеть работы художника, который вот уже более 40 лет влюблён в Заполярье.

«Пейзаж Севера» — это не просто название юбилейной выставки, а основа творчества Владислава Маракулина. Художник, выросший на берегах Вятки, в 1984 году навсегда связал свою жизнь с Мурманском. И вот уже несколько десятилетий он передает красоту северной природы. Даже свой 85-летний юбилей автор встречает с кистью в руках.

Владислав Маракулин, художник, автор выставки: «Люблю гулять, хожу запоминаю, что-то ношу в памяти, но чаще в альбоме – зарисовки».

Владислав Иванович не просто изображает природу, он показывает её настроение, душу родных мест. Картины построены на цветовых нюансах и игре света.

Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Вот говорили, что фотография будет вытеснять живопись, но никакая фотография не сделает это».

Увидеть эту красоту своими глазами все желающие могут с 25 октября по 24 ноября в Выставочном зале Мурманска.