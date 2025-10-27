В Мурманске открылась персональная выставка живописца Владислава Маракулина
«Пейзаж Севера» — это не просто название юбилейной выставки, а основа творчества Владислава Маракулина. Художник, выросший на берегах Вятки, в 1984 году навсегда связал свою жизнь с Мурманском. И вот уже несколько десятилетий он передает красоту северной природы. Даже свой 85-летний юбилей автор встречает с кистью в руках.
Владислав Маракулин, художник, автор выставки: «Люблю гулять, хожу запоминаю, что-то ношу в памяти, но чаще в альбоме – зарисовки».
Владислав Иванович не просто изображает природу, он показывает её настроение, душу родных мест. Картины построены на цветовых нюансах и игре света.
Виталий Бубенцов, заслуженный художник России: «Вот говорили, что фотография будет вытеснять живопись, но никакая фотография не сделает это».
Увидеть эту красоту своими глазами все желающие могут с 25 октября по 24 ноября в Выставочном зале Мурманска.