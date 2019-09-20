В Мурманске открылась первая в области модельная библиотека

Это современное многофункциональное культурное пространство нового поколения. Оценить ее решили глава города Тамара Прямикова и депутаты горсовета.

4 тысячи постоянных читателей и посетителей и это не предел. Библиотеке на улице Шабалина, есть чем удивить жителей микрорайона. Недавно центр открылся после ремонта, теперь это учреждение называется модельным. Но за витиеватым термином кроется довольно простое объяснение и принцип работы, направленный на развитие творческих качеств.

Светлана Исаева, директор центрального городской библиотеки Мурманска: «У нас есть пространство, в котором хочется находиться, где есть, чем заниматься, организовать досуг, встретиться с друзьями и самому организовывать пространство вокруг себя».

Такие обновления стали возможны, благодаря победе в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение получило грант в размере 5 миллионов рублей. После реконструкции в этом интеллект-центре появились зоны для социальной адаптации и реабилитации, чилл-аута, коворкинга, а также зона показов фильмов.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск: «Она считается библиотекой семейного отдыха, творчества. И что очень важно, эта библиотека предоставляет возможность посещать ее людям с ограниченными возможностями, в том числе и с нарушениями зрения».

Переоснащение этой библиотеки призвано сделать ее площадкой с равным доступом горожан к информационным ресурсам, а также удобным местом для неформального общения.