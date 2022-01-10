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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.22 19:30

В Мурманске открылась первая в регионе «Фабрика процессов»

На этой уникальной площадке действующие специалисты из различных отраслей смогут проанализировать и разработать рекомендации по оптимизации своей работы.

Время – деньги, в XXI веке эту простую формулу успеха знает каждый предприниматель. Но как найти точки роста, которые помогут сохранить то самое время и вывести бизнес на совершенно новый уровень. Помочь оптимизировать работу должна уникальная учебная производственная площадка «Фабрика процессов», которую открыли в Мурманске.

Ирина Жук, заместитель генерального директора Федерального центра компетенции по обучению: «Фабрика процессов» помогает в реальном времени увидеть и понять, что можно сделать, чтобы повысилась эффективность, снизилась себестоимость для того, чтобы людям было комфортнее работать, чтобы было меньше простоев. Это точно не лекция и не тренинг, это интерактивное обучающее мероприятие, которое происходит на реальной производственной площадке».

Условия труда на учебной площадке максимально приближены к реальным. Вместе с тренерами сотрудники предприятия будут учиться грамотно выстраивать производственный процесс, начиная от расположения инструментов, заканчивая распределением обязанностей.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Это такая своеобразная игра, которая разбирает саму философию бережливого производства. Это экономия времени, в первую очередь, оптимизация процессов, когда человек приходит на своё рабочее место и видит, что инструменты, которые он использует, не свалены в кучу, есть определенная маркировка, любой другой человек такой же профессии тоже подойдёт и будет знать, где что лежит, чтобы быстро устранить поломку или выполнить производственную операцию».

Работать «Фабрика процессов» будет от 1 до 4 раз в месяц - в зависимости от заявок предприятий-участников национального проекта. На сегодняшний день – их 6.

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