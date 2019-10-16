В Мурманске открылась первая выставка картин художника Сергея Еремкина

Она рассказывает о природе нашего края и предлагает зрителям увидеть этот мир глазами автора произведений.

Сергей Еремкин – художник-самоучка. Ещё несколько лет назад он работал на стройке, а потом неожиданно для себя открыл талант к рисованию. И вот, в коллекции Сергея уже около 150 картин. Некоторые из них можно увидеть на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в крупных торговых центрах и гостиницах Мурманска и в социальных сетях. Благодаря интернет-пабликам работы Еремкина стали особенно популярны, среди других художников его выделяет неповторимый авторский стиль.

«Эти картины рисуются, когда тюкнет сюда, - поясняет Сергей Еремкин, художник. - У меня было так: предлагали на заказ нарисовать – не получается. Сижу, не получается рисунок. Потом через месяц-два что-то тюкнуло сюда, я туда влился и рисунок сразу выскакивает. Ну, под заказ эти работы я не смогу нарисовать».

На экспозиции, которая открылась в Мурманске представлены 20 картин и каждая из них посвящена Северу. Природа, животные и растения – всё, что так знакомо жителям Мурманска и так притягательно для гостей нашего края.

Портреты ещё одна неотъемлемая составляющая творчества Сергея. Настоящий мастер всегда находится в поиске образов. Еременко этот принцип оправдывает на все 100%. В его коллекции есть портрет и нового губернатора Андрея Чибиса и совершенно неизвестного мурманского бомжа-пропойцы.

«Я рисую на простой бумаге, простым карандашом, - делится секретами мастерства Сергей Еремкин, художник. - Но рисунки маленькие. Я их просто увеличил при печати на холсте, чтобы всем было видно, что в Мурманске даже есть жирафы, попугаи. Всё есть! И он необычный - этот мир природы».

Картины Сергея будут понятны каждому гостю. В них нет сложных смысловых нагрузок, необъяснимых изображений и новомодных веяний. Естественная простота и сказочная притягательность.

Выставка картин Сергея Еременко будет работать до 30 октября.