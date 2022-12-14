В Мурманске открылась традиционная Новогодняя ярмарка

На ней представлены товары для дома и семьи, наисвежайшая фермерская продукция и разнообразные новогодние украшения.

Новогодняя ярмарка распахнула свои двери для всех жителей и гостей Мурманска. Около сотни участников из разных регионов страны привезли свои лучшие товары. Какой праздник без украшений?! Поэтому здесь от цветочного бутика «Эсперанса» представлены новогодние композиции ручной работы из ели нобилиса. Они могут украсить квартиру или же стать элементом декора.

Екатерина Иванова, флорист цветочного магазина «Эсперанса»: «У нас каждый год очень много желающих заказать венок в стиле новогоднем или ёлочку. Сейчас не все украшают дом ёлкой, поэтому настольные композиции приносят много настроения. Поэтому мы создаем их со свечами, чтобы они долго радовали людей».

Кроме того, посетители ярмарки могут купить в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51 оригинальные подарки для всей семьи. Например, ножи ручной работы, натуральную косметику и биодобавки из ламинарии. Также здесь можно приобрести одежду, аксессуары, нижнее бельё. Особое место на ярмарке занимает фермерская продукция. Свежайшие сыры и колбасы из Чувашии, карельский мёд, а ещё сочные восточные сладости и ароматные специи, соусы из Абхазии. Новогодняя ярмарка работает на Кольском проспекте, 51 с 14-го по 18 декабря с 11 утра.

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