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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.24 19:30

В Мурманске открылась Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 125-летию векового разреза «Кольский меридиан»

Обсуждения проходят на базе Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича.

В Мурманске дали старт двухдневной Всероссийской научно-практической конференции «Кольский меридиан». На площадке ПИНРО участники мероприятия обсудили вопросы экосистемы и климата арктических морей.

Константин Соколов, заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ ВНИРО г. Мурманск: «Это уникальный объект в мировой науке, на котором более чем на 100-летнем промежутке происходят инструментальные, я подчеркиваю, периодические наблюдения за состоянием среды. Само состояние среды чрезвычайно важно».

В повседневной жизни мы сталкиваемся с температурой, осадками, одним словом, климатом, на который влияют воды Баренцева моря. Их состав и температура оказывают огромное влияние и на живые организмы, обитающие на морских глубинах, в том числе на промысловые виды рыб. 

Константин Соколов, заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ ВНИРО г. Мурманск: «Зная изменения, происходящие в воде, прогнозируя их, мы можем более точно оценивать состояние биоресурсов и будущие уловы».

В Полярном филиале научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича в Мурманске собрались эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и столицы Заполярья для обсуждения результатов работы учёных в Арктике.

Константин Соколов, заместитель руководителя Полярного филиала ФГБНУ ВНИРО г. Мурманск: «Происходит уже почти 25-летнее потепление баренцевоморских вод и это очень сильно отражается на всём живом, что обитает в Баренцевом море. Механизм этого воздействия пока ещё не полностью ясен, но это влияние ощущается».

Александр Трофимов, ведущий научный сотрудник промысловой океанографии ПИНРО, на конференции расскажет об истории Кольского меридиана, о его важности в рыбохозяйственной науке и практике.

Александр Трофимов, ведущий научный сотрудник промысловой океанографии ПИНРО: «Этот разрез самый продолжительный в мире. Разрез, по которому у нас собран самый большой ряд океанографических данных. Мало того, что он самый продолжительный, но он и самый часто выполняемый разрез».

В водах Кольского меридиана можно выполнять исследования не только Баренцева моря и его биологического разнообразия, но и климатологии всего Севера. Такие работы позволяют осветить и ответить на широкий круг вопросов.

На конференции также затронут одну из актуальных проблем современности - загрязнения морей пластиком.

Михаил Анциферов, заведующий лабораторией промысловой океанографии Полярного филиала ВНИРО: «Пластик постепенно разрушается, становится всё мельче и мельче. Потом эти частицы приобретают такой размер, когда попадает с пищей в организмы рыб, а из организма рыб уже и в организмы высших животных, человека в том числе. И всё это к хорошему в ряд ли приведёт».

За время конференции учёные обсудят вопросы изменения температуры, солености и состава вод Баренцева моря за последние 100 лет, влияние океана на изменения климата в Арктике, влияние всего этого на поведение рыб и многое другое.

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