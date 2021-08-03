В Мурманске открылась выставка картин известного путешественника Фёдора Конюхова

В экспозиции - произведения, написанные Конюховым в разные годы его жизни в разных уголках света.

Фёдора Конюхова знает, наверное, каждый человек в мире. Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантический океан, один раз на вёсельной лодке, побывал на семи высочайших вершинах всех частей света, а также на Южном и Северном полюсах. Из каждого путешествия этот выдающийся человек привозил собственноручно написанные картины. Через них Фёдор Конюхов хотел поделиться с миром впечатлениями, тем, что он видел своими глазами, передать и момент, и соответствующую ему эмоцию.

Фёдор Конюхов, путешественник, писатель, художник: «Я же с детства хотел быть путешественником. Ну, у меня же дедушка участвовал с Георгием Яковлевичем Седовым в экспедиции. И я уже с 8 лет знал, что буду путешественником, пойду к Северному полюсу. А мне говорили: а что такое путешественник? Вот что такое путешественник? Не ходить же, болтаться по миру. Значит, надо быть или учёным, или писать книги, или делать фотографии, или снимать фильмы. Правильно? Но я с детства рисовал. Я понял, что то, что я вижу, надо как-то передать другим».

Ранние работы Фёдора Конюхова сделаны в графике. Поражают обилием деталей, мельчайшей проработкой каждого элемента. Однако со временем путешественник понял, что хочет попробовать себя и в других техниках. Свежие картины уже играют красками и отличаются масштабами. Увидеть их можно теперь и в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Фёдор Филиппович ещё писатель, священник, и, конечно, художник. У него более 3000 картин. И сегодня экспозиция, которая представлена и в ближайшее время будет открыта, состоит из 21 произведения искусства. Здесь и графика, и живопись, скульптура, и всё это действительно, как мы видим, потрясающе. Потрясающие краски, очень детальная графика, прекрасная. И, думаю, как жителю нашего региона, так, собственно, и гостям, понравится данная выставка».

Кстати, недавно Фёдор Конюхов вернулся с Северного полюса. Там он проводил исследования на дрейфующей льдине. Впечатления от этого путешествия художник также планирует запечатлеть на полотнах. Выставка в Культурно-выставочном центре Русского музея будет открыта до 29 августа.