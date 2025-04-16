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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.25 19:30

В Мурманске открылась выставка «Вдохновленные Арктикой»

В Культурно-выставочном центре Мурманска можно будет увидеть работы художников–первопроходцев по Северному морскому пути.

500-летняя история русского освоения Северного морского пути легла в основу проекта «Вдохновленные Арктикой», старт которому дали в стенах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске.

Анна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея КВЦ Русского музея: «Мы с вами понимаем, что Северный морской путь – это не только географическая трасса, которая пролегает по южному побережью арктических морей, это ещё и художественное освоение Арктики и прекрасного Севера, его пейзажей, его морских пейзажей и так далее. И, конечно, здесь мы увидим работы художников, посвящённые именно этой теме. Выставку можно разделить на три раздела. Первый посвящён экспедиционным художникам, которые фиксировали всё, что встречалось на пути моряков. Одна из таких ранних работ была написана в 1837 году. Вторая часть знакомит посетителей с развитием ледокольного флота России. Здесь можно увидеть и личные вещи членов экипажей кораблей. А в третьем разделе экскурсоводы уделили внимание творческой группе «Арктика», которая была организована в 1978 году».

Михаил Давидюк-Мельник, посетитель выставки «Вдохновленные Арктикой»: «Больше всего мне понравились работы Пенегина, потому что я помню про этого художника из нашего курса истории северного искусства и дизайна в вузе. Его работы в целом написаны с очень необычных ракурсов, очень неоднозначны. Эта необычность, даже некоторая грубость в написании этих работ, конечно, если так корректно можно выразиться, она очень вдохновляет и заставляет по-новому посмотреть на вещи и увидеть красивое в обычном, красивое в грубом, северном, но таком тёплом и родном».

Красоту пейзажах оценил и посетитель экспозиции Вадим Истомин-Голубятников. Он родился в ЗАТО Видяево, а маленькие посёлки гораздо ближе к природе, чем, например, разросшийся Мурманск.

Вадим Истомин-Голубятников, посетитель выставки «Вдохновленные Арктикой»: «Очень много сопок, лесов, красивое небо. В Мурманске небо загрязнено светом, а у нас, если на полкилометра отойти от посёлка, то очень хорошо видно звездное небо, северное сияние. Завораживающее зрелище».

Здесь представлено около сотни предметов из фондовых коллекций музеев Кольского полуострова: фотографии, документы, произведения изобразительного искусства.

Экспозиция в стенах Культурно-выставочного центра Русского музея в Мурманске будет работать до 27 апреля.

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