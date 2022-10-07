В Мурманске открыли бюст поэта-современника, прозаика Николая Владимировича Колычева

Почтить память местного литератора, возложить цветы теперь можно на Алее писателей перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

«На волнах корабли качаются.

Это — Кольский залив, море Баренца.

К морю близко выходят улицы,

Это берег Российский, Мурманский.

Он с любовью, с душой выстроен.

Алой кровью большой выстоян.

Этот мир без огня и выстрела

Для тебя и меня выстрадан.

Как свеча, память в небо вколота

Высоченным бойцом над городом.

Наш солдат смотрит в даль запада -

Навсегда будь беда заперта.

Монумент над горой. Память вечная.

Мурманск. Город-герой.

Отечество».

Автор: Николай Колычев.

Творчество Николая Колычева знакомо не только жителям нашего региона. Писатель был лауреатом премий «Золотое перо России», «Ладога», Большой литературной премии и многих других.

Сегодня на торжественной церемонии открытия бюста Колычева собрались почитатели его таланта.

Илья Виноградов, председатель областного отделения Союза писателей России: «Сегодня большое событие для Мурманска, Мурманской области, может быть, даже для всей России. По крайней мере, литературной России. Николай Колычев, большой русский поэт, при этом очень северный, очень мурманский поэт. Он величина в литературном мире. Сегодня здесь собрались писатели, потому что он наш коллега, один из самых заметных поэтов мурманского края, певцов мурманского края».

Ольга Згазинская, филолог: «С Николаем Колычевым мы познакомились ещё в 90-е годы прошлого века. Это были такие отношения, которые связаны были с наукой, исследованием его творчества. Мои ученики писали научные работы и анализировали поэзию Колычев. Было очень интересно наблюдать за тем, как этот мир, это мировозрение, эта картина мира раскрывается».

Создатель бюста скульптор Александр Арсентьев к работе, как всегда, подошёл скрупулёзно. Мастер не только анализирует черты лица, но и старается понять, прочувствовать душу человека, передать её в камне.

Александр Арсентьев, скульптор: «Работа шла сначала трудно, у меня не все получалось, я нервничал. Потом ко мне в мастерскую пришёл Владимир Блинов и говорит, почитай его стихи. Я как бы знаком немного с его творчеством, но не до такой степени. И вы знаете, всё стало вставать на свои места. Мне кажется, что образ стал более цельным, а через стихи Колычев для меня открылся по-новому».

Одним из главных инициаторов открытия бюста Николаю Владимировичу, конечно же, стала его жена. Спустя пять лет поле смерти мужа она признается, что испытывает чувство выполненного долга.

Вера Колычева, вдова поэта: «Действительно, как сказал Александр Геннадьевич, Колычев был очень разный. И действительно, сколько фотографий, столько разных Колычевых. Но когда я пришла к нему в мастерскую впервые, он ещё был в глиняном варианте, то есть самый первоначальный. Я сквозь коридор посмотрела, а он там в самом конце в комнате стоял. Я поднимаю глаза и понимаю, что это Колычев».

Николая Колычева не стало в 2017 год. Для Союза писателей, жителей региона и неравнодушных к поэзии людей это стало невосполнимой утратой. Человек, который любил свою родную землю, восхвалял и болел за неё, хотел сделать этот мир лучше. Теперь его бюст пополнил аллею писателей у детско-юношеской библиотеки в Мурманске.