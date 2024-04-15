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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.24 19:30

В Мурманске открыли центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»

Опытные инструкторы здесь будут обучатся детей стрелять из оружия, реанимировать пострадавших, летать на дронах и многое другое.

В Мурманске состоялось открытие центра военно-спортивной подготовки. Опытные инструкторы, среди которых и участники спецоперации, будут обучать детей стрельбе, ориентированию на местности и ряду теоретических предметов.

Например, Александр преподаёт управление дронами не только на симуляторе, но и в реальной жизни.

Инструктор центра «ВОИН»: «Мы настроили, чтобы под различные задачи выполняли различные снаряды. То есть, есть снаряды, которые поражают боевую технику, есть, которые для пехоты. Также есть коптеры, которые идут со сбросами, то есть - не как камикадзе, они сбрасывают».

Воспитанников центра «ВОИН» будут обучать также, как и обучают военных, которым предстоит отправка в зону СВО.

Например, подростков учат реанимировать людей в боевых условиях. Это поможет не только в бою, но и в реальной жизни. Например, если человек упал замертво, ребёнок с этими навыками сможет его откачать до приезда скорой помощи.

Полученные знания помогут и в учебе. Успешно сданные экзамены в центре военно-спортивной подготовки «ВОИН» прибавят 10 баллов к ЕГЭ для поступления в вузы.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это центр арктической подготовки, то есть, он ориентирован на климатические условия именно нашего региона - климатические условия Арктики. То есть, он единственный в своём роде. И этим мы, конечно, также гордимся».

Обучение в центре «ВОИН» будет проходить в два этапа: в течение учебного года ребят ждут трёхмесячные курсы, а после ещё 2-3 недели в летнем лагере. Поступить на такую военно-спортивную подготовку могут школьники и студенты от 14 лет через образовательные учреждения.

Алексей Чуфырев, директор центра «ВОИН» по Мурманской области: «Мы должны понимать, что ещё в древние времена у нас существовала старшая дружина, младшая дружина, когда детей готовили к ратному служению. Их заранее к этому подводили физически и морально. Мы столкнулись с тем провалом, который мы имеем на данный момент, это ответ на те вызовы, которые в современном мире существуют».

Примечательно, что в центр «ВОИН» помимо будущих защитников поступили и девушки, которые хотят связать свою жизнь со службой в армии.

Елизавета Ященко, ученица 8 класса лицея №2: «Мне с самого детства была интересна эта тематика, я имела достаточно тесную связь с этим всем и вот решила прийти, посмотреть поближе. Хотелось бы пойти в военную деятельность – медик, а на самом деле, хотелось бы в ОМОН. Было бы славно».

В Мурманске центр военно-спортивной подготовки «ВОИН» будет работать в распределительном формате. В центре «Лапландия» детей будут обучать стрельбе, в Легкоатлетическом манеже тренировать в спортивном зале. Обучение будет проходить и на базе Центра опережающей подготовки и в Долине Уюта.

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