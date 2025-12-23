В Мурманске открыли две интерактивные выставки

Их цель - развить потенциал и талант молодёжи, обучить безопасности в современном мире.

В Губернаторском лицее представили интерактивные выставки: «СВОи герои» и «Мир против террора». Организатором мероприятия выступил Координационный центр Мурманского арктического университета. Проекты создавали более полугода.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «В современном мире всё больше вызовов. Не всегда молодёжь понимает, когда её побуждают к противоправным действиям. Именно поэтому нужно активно использовать новые технологии для просветительской работы».

Ответом на этот запрос и стали две новые экспозиции. Первая - «СВОи герои» - рассказывает о земляках, участвующих в специальной военной операции. Фотографии, личные истории, информация о военных профессиях. Также есть интерактивный экран с историями героев разных эпох, который можно пополнять самостоятельно.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Эти выставки и экспозиции будут перевозиться из одной локации в другую, чтобы максимально охватить молодёжь Мурманской области».

Вторая мобильная выставка «Мир против террора» создана в рамках проекта «Агенты безопасности». Детей в игровом формате учат правильно действовать в опасных ситуациях, распознавать угрозы и противостоять им.

Юлия Бондаренко, директор частного учреждения культуры «Интерактивный центр»: «Результаты проекта огромные… Он вырос и работает уже в четырёх регионах. Это лаборатории безопасности, 14 передвижных выставок».

В завершении мероприятия школьники в командной игре прошли задания в виртуальной реальности: эвакуацию, действия при стрельбе и мошенничестве. С помощью VR-очков ребята даже смогли оказаться на виртуальном суде по делам несовершеннолетних.

Оба новых проекта будут доступны в Губернаторском лицее весь учебный год.