В Мурманске открыли фестиваль кинематографистов «Северный характер»

В этому году кинофестиваль проходит в 16-й раз.

На XVI Международном фестивале «Северный характер» состоится предпоказ двух частей сериала «Полярный-4». Главные роли в ленте исполняют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Катерина Шпица. Кроме того, в кинотеатрах Мурманска можно будет увидеть фильмы и местных киноделов, например, фильмы «Это всего лишь полярный день» и «Ленин наоборот».

Светлана Солдатова, организатор фестиваля «Северный характер»: «Фестиваль шестнадцатый, международный, пятнадцать стран-участниц. На самом деле, он становится с каждым годом всё сложнее и сложнее. Приезжает больше людей. В этом году у нас приезжает китайская делегация. Смысл этого фестиваля, конечно, показать людям хорошее кино, снятое и на Крайнем Севере и в разных странах».

В рамках фестиваля более 100 фильмов покажут на различных площадках города. В этом году ими станут не только кинотеатры и молодёжные пространства, но ещё и школы и гимназии, ученики которых могут прикоснуться к культуре кинопроизводства.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Наши дети могут и в мастер-классах принять участие, пообщаться с людьми, которые имеют первостепенное отношение к кино, которые не первый день в этой профессии, они могут рассказать, что это такое. Кроме того, у нас в этом году состоится «Арктический диалог», который не первый раз проходит, на который к нам приезжают выдающиеся личности, а мы стараемся с ребятами их свести, чтобы они поделились своей жизнью, карьерой».

В прошлом году организаторы фестиваля ввели новую номинацию «Киношторм», куда любой желающий может прислать свои киноработы для разбора профессиональными режиссёрами и критиками. По его итогам жюри выберет три лучших произведения в категориях: «Фильм-портрет», «Фильм-рассказ о событии» и «Лучшая операторская работа».

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Это действительно очень важное и значимое событие в культурной жизни северян, в жизни кино Мурманской области, да, и не только Мурманской области. Фестиваль заработал себе имя, репутацию. Его конкурсная программа, внеконкурсная программа, действительно очень интересны».

XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» проходит в Мурманске с 11 по 17 ноября, а его открытие состоялось с показа фильма «Филателия», который снимали в Кольском Заполярье в прошлом году.

С полной программой события можно ознакомиться на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».