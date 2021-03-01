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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.21 19:30

В Мурманске открыли ледовую арену «Метеор»

В Мурманске торжественно открыли крытый каток «Метеор», который будет работать круглый год. Теперь ребят, желающих заниматься зимними видами спорта, стать хоккеистом или грациозной фигуристкой, точно станет больше.

Открытия ледовой арены со звучным названием «Метеор» ждали чуть больше года. Яркий фасад здания могли видеть многие, проезжая по Кольскому проспекту. Расположен спортивный объект на улице Орликовой, поэтому посещать тренировки будет удобно ребятам не только с Первомайского, но и с Октябрьского округа.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы на два месяца раньше срока сдали этот важный объект. Сегодня его открываем для того, чтобы он распахнул двери для мурманчан».

Всем известный крытый каток в Ледовом дворце зачастую использовали не по назначению. Вряд ли на современную арену «Метеор» покусятся организаторы концертов и ярмарок. Если здесь и будут «Руки вверх», то исключительно болельщиков, которые поддерживают любимую хоккейную команду.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «С сегодняшнего дня активно начнёт эксплуатироваться -  с 8 до 24 часов. Он будет заниматься нашими бюджетными учреждениями, спортивными школами, будет использоваться хоккейными командами, сейчас формируем расписание и оно будет очень интенсивным».

День открытия арены стал настоящим праздником для горожан. С трибун то и дело скандировали лозунг: «Мурманск! Спорт! Метеор!».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области; «Очень хочу, чтобы ребята, школьники вовлеклись в хоккей, чтобы занимались ЗОЖ, были здоровы и счастливы. С праздником вас!».

«Метеор» успели обкатать начинающие спортсмены. Затем на льду скрестили клюшки в товарищеском матче сборные команды Мурманска и Северного флота. Чуть позже станет известно расписание массовых катаний и стоимость сеансов.

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