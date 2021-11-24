В Мурманске открыли Мастерскую современного искусства

Она расположилась в здании областной научной библиотеки и приняла к себе 15 талантливых людей, которые создают здесь произведения искусства.

Небольшая палатка в зале областной научной библиотеки привлекает внимание всех посетителе. Внутри конструкции происходит магия творчества. Ведь это не просто шатёр, а настоящая мастерская современного искусства. Она появилась благодаря грантовой поддержке.

Николай Михайленко, куратор Мастерской современного искусства: «Проект создан для того, чтобы на утилитарном примере художественного высказывания показать, что нам необходима мастерская. И если мастерской инфраструктурной пока нет, то мы создаем перформанс, где конструируем временную мастерскую. Откликается большое количество художников. Действительно, мы получили много заявок, отобрали 15».

Например, Илона Клещевая, художник-монументалист, но здесь она рисует на обычном холсте. Создаёт натюрморт, увиденный и запомнившийся однажды на Первомайском рынке.

Илона Клещевая, художник: «Я собираюсь быть членом Союза художников. По крайней мере, работаю в этом направлении, чтобы было больше картин и продукции, которую можно выставить и привлечь к себе внимание Союза. Но есть сложность, чтобы были картины, нужно помещение, чтобы их можно было создать. Так что получается замкнутый круг, а мне нужна мастерская. Этот проект оказался для меня просто спасительным».

И здесь, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Рядом с художницей чистит зубы Дарья Дробышевская. И это не потому, что девушка не успела привести себя в порядок перед выходом. Это её акция, призванная обратить внимание на людей с ментальным расстройством.

Дарья Дробышевская, художник: «Я каждый день приезжаю в библиотеку, чищу здесь зубы. Это такой кропотливый труд. Приехать, сделать это здесь, снять на камеру. Я также созваниваюсь с людьми по видеосвязи, мы чистим зубы вместе. Я прошу людей, которые сюда приходят, принять участие в моей акции. Затем я буду резать из этого небольшой фильм, а скриншоты будут частью моей работы».

Мастерская современного искусства будет работать две недели до 8 декабря. После чего, созданные в рамках неё произведения, станут большой выставкой. Планируется, что её откроют здесь же в зале областной научной библиотеки.