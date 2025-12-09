В Мурманске открыли мемориальную доску соотечественнику - Герою России Роману Манкевичу

Мурманская школа №58 - здесь учился Роман Юрьевич Манкевич. Его здесь многие помнят позитивным и добрым учеником.

В 2022 году Роман выполнял задачи специальной военной операции. Он погиб в стрелковом бою, закрыв собой товарища, и тем самым сохранив ему жизнь.

В этом году Указом Президента России заместителю командира взвода – командиру отделения 1-го батальона морской пехоты 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Роману Манкевичу посмертно присвоено звание Героя России.

Ещё в ноябре этого года школа стала носить его имя, а теперь на её фасаде появилась мемориальная доска в память о мурманчанине – настоящем защитнике Отечества.

Диана Манкевич, дочь Героя РФ Романа Манкевича: «Папа мне всегда говорил такую фразу: Ты живёшь в России, гордись этим, ведь это самый большой выигрыш в жизни».

Мемориальную доску открыли мама и вдова Героя. Почтить память Героя России пришли родственники, друзья и боевые товарищи Романа Юрьевича.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе: «Семьи погибших ребят становятся семьями нашего Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота … Спасибо вам за то, что вы воспитали такого сына».

Память о подвиге и храбром служении своему Отечеству будут хранить не только в семье, но и в родной школе Романа Манкевича, который стал примером для подрастающего поколения.