В Мурманске открыли международную выставку-ярмарку «Сокровища саамской земли»

В этом году она вошла в план председательства России в Арктическом совете, что делает её знаковым событием в культурной и деловой жизни страны.

Порядка 200 представителей коренных народов Севера собрались в Мурманске, чтобы познакомить гостей ярмарки с культурным наследием. Отметим, что выставка носит статус международной.

Надежда Чупрова, руководитель Центра народов Севера: «Она у нас проходит в шестой раз. Собрала более чем 15 регионов нашей страны. Присутствуют представители Германии и Швеции».

Корзинки из ивового прута уже 20 лет плетёт жительница Кандалакши Наталья Григорьева. Такие изделия раньше делали поморы. Корзины нужны были для всего: ходить на рыбалку, хранить еду, складывать вещи. Лоза, из которой их делают, очень прочная и служит не менее полувека.

Наталья Григорьева, мастерица из Кандалакши: «Корзину сплести нехитрое дело, сложнее её заготовить и вырастить. У нас существует плантация. Мы на плантации выращиваем лозу, потом её варим, чистим. Потом только плетём. Если часа 3-4 надо на плетение, столько надо на заготовку. Целый день просидишь».

А представители из Республики Саха привезли ювелирные украшения из золота и серебра, инкрустированные якутскими бриллиантами, драгоценными камнями и эксклюзивным хромдиопсидом, который добывают только в их краях. Все изделия созданы местными мастерами.

Наталья Савенкова, представитель ювелирной фирмы из г. Якутск: «Каждая якутская женщина имеет якутские серёжки. Это идет испокон веков. Они всегда носили сережку и потом меняли подвеску».

Украшения все с национальной символикой. Например, образы оленей означают благородство, а стерхов якутки носят для привлечения женского счастья и семейного благополучия.

Наталья Савенкова, представитель ювелирной фирмы из г. Якутск: «Это комплект, мы его называем «Наскальные рисунки». В Якутии есть такие место - Ленские столбы, где протекает река Лена. Невероятно живописное место. Там были найдены наскальные рисунки и на это изделие они перенесены. Один из элементов – всадник с флагом, долгое время являлся гербом Республики Якутия».

Выставка «Сокровища саамской земли» будет открыта три дня в ДК имени С.М. Кирова. Здесь гости могут не только познакомиться с культурой различных народов Севера, но также посетить лекции, мастер-классы и образовательные программы. Кроме того, днём на входе всех гостей будут встречать живые олени.