В Мурманске открыли межрегиональную художественную выставку «Из ремесла рождается искусство»

«Из ремесла рождается искусство» - проект, направленный на поддержку и развитие художественных традиций, духовного наследия Мурманской и Нижегородской областей. В слиянии двух культурных кодов этих регионов родилась одноименная выставка, посвящённая народному творчеству.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Эта выставка особенная во всех отношениях, потому что впервые проводится такой проект между двумя областями. Инициатор, конечно, Нижний Новгород, а конкретно - Коротков Олег Владимирович, который известен вам по празднику нашему «Народные игрушки». И я хочу сказать о том, что само название, которое обо всём говорит «Из ремесла рождается искусство» - это действительно очень важный символ всего того, что делают мастера».

Нижегородская область славится хохломской и городецкой росписями, семёновской матрешкой, чкаловским гипюром и городецкой золотной вышивкой, а также казаковской филигранью. О них знают не только в регионах России, но и за рубежом.

Денис Коротков, искусствовед, член Союза художников России, Нижегородская область: «Когда люди только овладели первыми орудиями труда, уже тогда появилась тяга к искусству, в том числе и в вашем краю есть петроглифы. Вчера ознакомился с ними с краеведческим музеем, как раз они там представлены. Всё это говорит о том, что тяга к искусству заложена в нас естественно от природы».

Задача проекта Мурманского областного художественного музея и Союза предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области не только показать лучшие образцы народного искусства, но и обменяться опытом по сохранению культурного наследия, традиционных промыслов и ремёсел.

Николай Гущин, народный художник РФ: «Вы видите не только работы мастеров Нижегородской области, но и мастеров Мурманска. Для них тоже это праздник, их показали на уровне региона, поэтому ещё раз поздравляю вас, благополучия всем!».

На такой позитивной ноте и открыли межрегиональную выставку «Из ремесла рождается искусство». На ней показаны лучшие работы народных и заслуженных художников России, а также членов Союза художников России.

