В Мурманске открыли мотосезон

Традиционно его провели большим мотопробегом.

В этом году колонна из 300 байкеров проехала по центральным проспектам и улицам города-героя. Возглавил её глава региона Андрей Чибис.

Рёв моторов железных коней затих у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где мотоциклисты возложили цветы к Вечному огню.