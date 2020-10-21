В Мурманске открыли новую памятную доску советскому пограничнику, старшему лейтенанту Ивану Александровичу Халатину

Она вновь установлена на одном из домов заполярной столицы на проезде, именуемом в честь героя войны.

Памятная доска установлена Ивану Халатину на доме № 4, расположенном на одноименном проезде. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство города, депутаты, пограничники и волонтёры.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мы не забываем, что Кольский полуостров – это единственная территория в Советском Союзе, где немцы не смогли перейти границу. Поэтому к пограничникам у нас такое уважительное отношение».

Бой, в котором погиб Иван Халатин, совершив подвиг, состоялся в апреле 1942 года. 40 пограничников 4 дня сдерживали натиск противника. При этом наши защитники уничтожили 400 немецко-фашистских захватчиков.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Этот год особый. Указом Президента Российской Федерации он объявлен Годом Памяти и Славы. Для нас он знаменателен ещё и тем, что мы отметили 35-летие присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой».

Новая мемориальная доска выполнена из бронзы, для Мурманска это первый такой опыт. А её автором стал скульптор Александр Арсентьев.