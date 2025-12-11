Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
В Мурманске открыли обновлённый экспертно-криминалистический центр

Правоохранители уже приступили к работе в комфортных и оборудованных помещениях.

Здание экспертно-криминалистического центра Мурманска построили в 1988 году и за более чем 40 лет эксплуатации оно уже перестало отвечать требованиям времени. В этом году центр отремонтировали.

Антон Ковальчук, заместитель начальника ЭКЦ УМВД России по Мурманской области: «Благодаря совместной работе руководства экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области и наших руководителей, начальника управления и его заместителя удалось создать комфортные условия труда для сотрудников центра, что позволит им максимально качественно выполнять свои служебные обязанности на достойном уровне».

К своей работе в обновленном центре криминалисты уже приступили. Теперь в помещениях экспертов достаточно места для размещения нескольких подразделений в одном здании, а значит, не нужно ездить к коллегам в разные части города. Здесь так же предусмотрены комнаты для отдыха сотрудников, которые несут суточные дежурства и столовая.

Антон Ковальчук, заместитель начальника ЭКЦ УМВД России по Мурманской области: «Помещения, в которые переехали сотрудники, позволяет разместить там криминалистическую технику, позволяет дополнить её новыми приборами, которые помогут им в их работе».

Кроме того, центр оборудован камерами видеонаблюдения и кабинетами для хранения вещественных доказательств, с которыми работают эксперты-криминалисты.

