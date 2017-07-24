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День за днём с «Арктик-ТВ»24.07.17 20:30

В Мурманске открыли «Обсерваторию»!

Так называется детский игровой комплекс, установленный в сквере на улице Хлобыстова. «Аллея поколений» - одна из немногих оборудованных  зон отдыха для семейного отдыха в этом микрорайоне областного центра, поэтому для местной детворы такое событие – большой праздник.

Двухэтажный комплекс с лестницами, винтовыми горками,  навесными мостиками и прозрачными иллюминаторами – новая детская площадка, украшение, а теперь и главная особенность  сквера на улице Хлобыстова. «Большая игрушка»  пусть и носит официальное название «Обсерватория», но всё же больше она похожа на космический корабль, в любой момент готовый вместе с маленькими исследователями отправить изучать межзвездное пространство.

Прибывший на церемонию открытия нового игрового комплекса Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, сразу же поинтересовался у юных северян, нравится ли им яркая новинка. В ответ он услышал только радостные отклики. «В принципе можно ничего больше не говорить, - заметил Андрей Сысоев. - Раз детям нравится, значит, мы идём в правильном и нужном направлении».

Если спуститься с неба на землю, то окажется, что «Аллея поколений» - одно из немногих мест в большом спальном микрорайоне Мурманска, где дети  и их родители могут провести  время на открытом воздухе интересно и безопасно. Для молодых мам небольшой парк – так и вовсе находка:  во дворах семейным прогулкам  могут мешать вездесущие автомобили, а здесь же территория огорожена и въезд транспорту запрещён. Малышам тоже есть где разгуляться, так как под ногами  покрытие из мягкой резиновой крошки.  

Обустройство зоны отдыха на улице Хлобыстова началось ещё в 2013 году, когда  на аллее высадили сирень, большая часть деревьев прижилась и сейчас радует жителей города своими цветами.  В оснащении сквера, заложенного городскими властями, приняли участие представители бизнеса, открытие площадки стало возможным благодаря финансовой помощи банка «ВТБ».

- Всё, что связано с детьми, всё, что связано с развитием детей, для нас является приоритетом,  - отмечает Максим Басов, управляющий филиала банка «ВТБ» в городе Мурманск,  - так же, как приоритет группы «ВТБ» - это финансовая устойчивость нашей страны.

Подобные акции социальной поддержки для мурманчан, по заверениям руководства кредитно-финансового учреждения, будут продолжаться в дальнейшем. Банк нацелен на продуктивную работу по улучшению городской инфраструктуры.

Что касается развития игровых площадок  в Мурманске, то власти стараются, чтобы детские комплексы были даже в парках, где установлены воинские мемориалы, например, на Алее памяти в Первомайском  округе.

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