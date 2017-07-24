В Мурманске открыли «Обсерваторию»!

Так называется детский игровой комплекс, установленный в сквере на улице Хлобыстова. «Аллея поколений» - одна из немногих оборудованных зон отдыха для семейного отдыха в этом микрорайоне областного центра, поэтому для местной детворы такое событие – большой праздник.

Двухэтажный комплекс с лестницами, винтовыми горками, навесными мостиками и прозрачными иллюминаторами – новая детская площадка, украшение, а теперь и главная особенность сквера на улице Хлобыстова. «Большая игрушка» пусть и носит официальное название «Обсерватория», но всё же больше она похожа на космический корабль, в любой момент готовый вместе с маленькими исследователями отправить изучать межзвездное пространство.

Прибывший на церемонию открытия нового игрового комплекса Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманск, сразу же поинтересовался у юных северян, нравится ли им яркая новинка. В ответ он услышал только радостные отклики. «В принципе можно ничего больше не говорить, - заметил Андрей Сысоев. - Раз детям нравится, значит, мы идём в правильном и нужном направлении».

Если спуститься с неба на землю, то окажется, что «Аллея поколений» - одно из немногих мест в большом спальном микрорайоне Мурманска, где дети и их родители могут провести время на открытом воздухе интересно и безопасно. Для молодых мам небольшой парк – так и вовсе находка: во дворах семейным прогулкам могут мешать вездесущие автомобили, а здесь же территория огорожена и въезд транспорту запрещён. Малышам тоже есть где разгуляться, так как под ногами покрытие из мягкой резиновой крошки.

Обустройство зоны отдыха на улице Хлобыстова началось ещё в 2013 году, когда на аллее высадили сирень, большая часть деревьев прижилась и сейчас радует жителей города своими цветами. В оснащении сквера, заложенного городскими властями, приняли участие представители бизнеса, открытие площадки стало возможным благодаря финансовой помощи банка «ВТБ».

- Всё, что связано с детьми, всё, что связано с развитием детей, для нас является приоритетом, - отмечает Максим Басов, управляющий филиала банка «ВТБ» в городе Мурманск, - так же, как приоритет группы «ВТБ» - это финансовая устойчивость нашей страны.

Подобные акции социальной поддержки для мурманчан, по заверениям руководства кредитно-финансового учреждения, будут продолжаться в дальнейшем. Банк нацелен на продуктивную работу по улучшению городской инфраструктуры.

Что касается развития игровых площадок в Мурманске, то власти стараются, чтобы детские комплексы были даже в парках, где установлены воинские мемориалы, например, на Алее памяти в Первомайском округе.