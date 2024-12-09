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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.24 19:30

В Мурманске открыли окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства»

Специалисты по работе с семьями в различных учреждениях обменяются не только опытом, но и практическими знаниями в этой сфере.

Как помочь детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, как помочь родителям с зависимостями, как восстановиться в родительских правах и многие другие актуальные вопросы обсудили на площадке форума «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» в областной филармонии. Встречу открыла уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка: «Северо-Западный федеральный округ особый. Мы понимаем, что здесь и протяженность территорий, здесь и климатические условия накладывают особый отпечаток на систему органов профилактики социального сиротства, поэтому в течение сегодняшнего дня делегации из 11 регионов будут искать решения на определенные вопросы. Каким образом нужно построить госзадания учреждений, каким образом нужно изменить госпрограммы, которые регулируют профилактику социального сиротства, как выстроить оценку эффективности руководителей учреждений таким образом, чтобы их главной задачей было возвращение ребёнка в семью».

Важно, чтобы все дети воспитывались в кровных семьях – этот вопрос стоял во главе всего форума. По словам участников события необходимо перестроить систему на сберегающий подход, а также объяснить соцработникам, что разлучение ребёнка с родителями – крайняя мера. Мурманск один из регионов, где семьям оказывают всестороннюю поддержку.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Действительно, и проект «СПОКИ.Семья» и проект «Зарплата мамы» и другой набор инструментов - он рабочий. Более того, мы приняли решение, что с 1 января следующего года «Зарплата мамы» будет выплачиваться также и тем семьям, где родились вторые детки, если они подпадают под категорию нуждаемости».

По мнению губернатора, такие меры вводят для того, чтобы девушки не боялись становиться мамами.

Но важно не только финансово регулировать ситуацию.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития в Мурманской области: «Мы второй год работаем над созданием комфортного пространства для семей. Замечательно, что у нас появляются семьи. Вы знаете, что у нас в Мурманской области более 160 тысяч семей? Но только в 114 тысячах семей есть дети. Вот очень хочется, чтобы в каждой семье, я понимаю, что есть божественное, есть физиологическое, но чтобы в каждой семье был ребёнок».

В Мурманской области создали пространство, которое было бы интересно молодым семьям. Примечательно, что повестку такого учреждения сотрудники формируют из запроса новых ячеек общества.

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