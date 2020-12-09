В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»

В Первомайском округе Мурманска установили мемориал «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Церемония открытия состоялась при участии губернатора Андрея Чибиса.

Оленетранспортные батальоны действовали в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны. В условиях Крайнего Севера они были незаменимой альтернативой механизированному транспорту. Вклад этих отважных людей в успех Петсамо-Киркенесской операции, освободившей Заполярье от захватчиков, неоценим.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Северная кавалерия обеспечила серьёзную помощь Советской Армии. Без них освобождение севера было бы невозможно. Я считаю, что открытие памятника самым скромным солдатам, самым скромным людям, самым миролюбивым бойцам и воинам, оленеводам – это очень важно и исторически правильно».

Личный состав оленетранспортных батальонов в основном формировался из представителей народов Севера. В упряжках перевозили боеприпасы, продовольствие, дрова и горючее, а также вели поиски сбитых самолётов и эвакуировали раненых солдат.

Идею увековечивания подвига оленетранспортных батальонов впервые озвучила Афанасьева Нина Елисеевна в 2000 году, но тогда осуществить предложение не удалось.

Полина Харыбина, председатель саамского собрания «Самь Соббар»: «Вновь с этой инициативой выступила Ежова Нина Яковлевна в ноябре 2014 года на съезде саамов. Данная инициатива была поддержана саамским собранием «Самь Соббар». И началась совместная работа, итогом которой стало открытие мемориала в Мурманске».

На создание мемориала правительство региона выделило грант. Автором долгожданного северянами памятника стал смоленский скульптор Игорь Чумаков.