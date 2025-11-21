В Мурманске открыли памятную доску, посвящённую выдающейся пианистке и педагогу, заслуженному работнику культуры Татьяне Дмитриевне Крыловой

Идея установить памятную доску на доме, в котором жила Татьяна Дмитриевна, принадлежит депутату Мурманской областной Думы Анне Гришко.

Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы, инициатор установки памятной доски Татьяне Крыловой: «Я решила, что нужно обязательно увековечить память такого великого человека, в том числе и в формате мемориальной доски. И сегодня, в день проведения фестиваля, мы стали свидетелями исторического события - мы открываем эту доску. Я, прежде всего, хотела бы поблагодарить Ивана Николаевича Лебедева, главу города, который откликнулся сразу на эту идею. Когда я ему сказала, буквально на следующий день мы начали работать над проектом».

Татьяна Крылова легендарный преподаватель игры на фортепиано, воспитавшая не одно поколение мурманских музыкантов. Коренная северянка – она вернулась в родной город после окончания Ленинградской консерваторию Римского-Корсакова. Сейчас многие из её учеников и последователей преподают не только в Заполярье, но и далеко за его пределами.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Ученики Татьяны Дмитриевны множатся, прорастая в своих учениках. Даже, если они не выбрали музыку своей профессией, то в любом случае они понимают великую музыку, они могут передать это своим детям. Дело жизни педагога продолжается, продолжается и продолжается».

Ежегодно в Мурманской области проводится конкурс пианистов имени Татьяны Крыловой. Уже завтра музыканты предстанут перед строгим жюри.

В этом году юные таланты будет оценивать любимый ученик Татьяны Крыловой, доцент Петрозаводской консерватории Максим Тавриков.