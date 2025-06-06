В Мурманске открыли памятную доску в день рождения Павла Худякова – ветерана Великой Отечественной войны и мурманского УФСИН

Она расположена на стене у входа в Следственный изолятор №1. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие нынешние сотрудники службы исполнения наказаний.

Павел Васильевич Худяков родился 6 июня 1923 года в Архангельской области, в 1942 году его призвали на фронт. Он участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Белоруссии, где был тяжело ранен.

В 1949 году Павел Худяков приехал в Мурманск с супругой и поступил на службу в уголовно-исполнительную систему. Много лет он трудился в мурманском СИЗО №1.

Максим Волков, заместитель начальника следственного изолятора №1: «Как я его лично запомнил, это был активный человек с активной жизненной позицией. Всегда при встрече делился с нами своими воспоминаниями про годы Великой Отечественной войны. Рассказывал нам историю, это было очень интересно для нас – поколения, которое помнит и чтит память ветеранов Великой Отечественной войны».

Имя Павла Васильевича внесено в Книгу почёта УФСИН России по Мурманской области. Коллектив СИЗО ухаживает за могилой Худякова на Аллее Славы. А сегодня ещё и открыли памятную доску.

Павел Васильевич был награждён орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», гражданским орденом «Серебряная звезда», «Общественное признание», «Знаком Почёта» УВД Мурманской области, серебряной медалью «За доблесть», «Почётной грамотой ФСИН России».