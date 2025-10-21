В Мурманске открыли передвижную выставку «Отец Героя России», приуроченную ко Дню отца

Экспозиция – результат совместной работы Мурманской областной Думы, Филиала фонда «Защитники Отчества» и семей героев, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Шесть портретов отцов Героев России, которые держат в руках фотографии своих сыновей. Дмитрий Астафьев, Николай Данильченко, Максот Исмурзин, Евгений Козловский, Роман Манкевич, Андрей Спирин - уже никогда не обнимут своих родных, но они будут жить, пока жива память о них.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В этом году у нас важная дата – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне советского народа. Мы нынешних героев - участников СВО ставим в один ряд с героями Великой Отечественной войны, так как девиз, который у нас был – «никто не забыт, ничто не забыто» – это вклад, чтобы память о них сохранилась на будущее».

Эта выставка со слезами на глазах. Присутствующие с трудом сдерживали эмоции.

Владимир и Надежда Астафьевы, приехавшие специально из Белгорода, демонстрировали достойную своего сына выдержку, отвечая на вопрос журналистов, как воспитать героя.

Владимир Астафьев, отец Героя России и Надежда Астафьева, мать Героя России: «Героями становятся. Конечно, всё из семьи, но потом в определенный момент человек решает сам для себя как ему нужно поступить. Мы гордимся тем, что Дима поступил правильно, так, как должен был поступить настоящий офицер. На портрете написано «гранату последнюю для себя» - эта фраза не просто так, он в отпуск приезжал, про войну не рассказывал особо, но сказал, что я никогда не сдамся. У него был настрой не сдаваться».

Офицер Дмитрий Астафьев при угрозе окружения вызвал огонь на себя, спасая жизнь своих боевых товарищей. Сегодня они отдают ему честь.

Лица немолодых уже мужчин полны решимости и скорби, они говорят зрителям больше тысяч слов.

Роль отцов в становлении защитников Отечества трудно переоценить. Впервые такую выставку организовали в стенах Государственной Думы, инициативу поддержали мурманские депутаты и теперь жители нашего региона тоже могут посмотреть в глаза этих стойких людей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мужчина в семье – пример. Глава в семье показывает, как относится к детям, жене. Наши герои так же брали пример со своих отцов».

Герой Российской Федерации Роман Манкевич, павший во время штурма Новосёловского, тоже был главой семьи. Уходя на СВО, он оставил дома жену с двумя детьми.

Евгения Манкевич, вдова Героя России: «Тут выбора не было. Он мне сказал, либо ты меня поддержи, и я пойду со спокойной душой, зная, что у меня за спиной есть ты и твоя вера в меня, либо я пойду без веры».

Диана Манкевич, дочь Героя России: «Он был весёлым, добрым. Очень детей любил. Папа часто был с нами, например обсуждал недавно вышедший мультик какой-нибудь».

О жизнелюбии и доброте Героя вспоминают и его сослуживцы. Он мог и в бой поднять и мудрый совет дать. Многие хотели быть похожими на него.

Сослуживец Героя России Романа Манкевича: «Его не хватает. Но он жив, пока мы помним о нём. Я знаю, что он не ушёл, что он где-то рядом, он меня слышит. Хотел бы я ему сказать: «Рома, спасибо!».

Выразить уважение к отцам и сказать спасибо героям можно, посетив выставку, которая будет экспонироваться не только в стенах Регионального отделений фонда «Защитники Отечества», но и в учебных заведениях Мурманской области.