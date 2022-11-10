В Мурманске открыли первое молодёжное пространство «СОПКИ»

Известный и полюбившийся в муниципалитетах области бренд теперь есть и в областном центре. На открытии нового центра побывала местная молодёжь и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Место для отдыха и развития. Новое молодёжное пространство «СОПКИ» расположено на улице Марата, 16. Здесь юные мурманчане могут встречаться со сверстниками, играть, проводить семинары и обучаться новому. Это универсальная точка притяжения, которая должна полюбиться всем молодым людям, уверены создатели.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас один из наших десяти молодёжных центров на территории города преобразился, за счет того, что мы приняли участие в областном проекте, инициированном губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, проект «СОПКИ». Вы сами видите, отличное пространство, функциональное».

Егор Хаценко, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области: «Мурманск город с широкой молодёжной инфраструктурой и историей. Тем не менее, новый формат – новая капля в большой океане молодёжного движа в Мурманске. Оно даёт что-то необычное, новое, чего раньше не было».

18-летний студент Михаил ходил сюда и раньше, когда на месте «СОПОК» располагался другой молодёжный центр. Однако, в обновленном пространстве, как уверен он, гораздо интереснее и комфортнее.

Михаил Науман, мурманчанин: «Мне очень нравится. Красиво, эстетично. Всё больше и больше открывается таких красивых мест в Мурманске, где можно прийти с друзьями, посидеть и поиграть».

Молодёжное пространство «СОПКИ» планируют открыть и в остальных районах города. Когда это произойдёт, станет известно совсем скоро.