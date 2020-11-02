В Мурманске открыли первое предприятие по переработке живого краба

Небольшой цех способен за сутки изготовить 10 тонн варёно-мороженных конечностей. Фабрику с визитом посетил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Таких предприятий в Заполярье до этого не было. В небольшом помещении практически на выезде из Мурманска расположился цех по переработке крабов. Несколько лотков с живыми обитателями морского дна, аппарат, на котором их разделывают, ванны для варки конечностей и лента, по которой готовый продукт отправляется на заморозку. Работают здесь 20 человек и за сутки они могут приготовить до 10 тонн любимого многими деликатеса. Это - первая ласточка. В будущем предприятие расширится и увеличит мощности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- До того момента как будет построен большой завод с инвестициями почти в три миллиарда рублей, коллеги сделали маленький, небольшой цех, на самом деле, партнёры сделали, чтобы научить людей работать, обрабатывать краба. Сегодня это производство даёт фактически уже переработанный краб, вы видите, по современной технологии, воздушной заморозки, и очень такой доступной, очень достойной рентабельностью.

Продавать краба планируется по всему миру. Можно будет купить его и в сети рыбных магазинов в Мурманске. Пока на промысле работают только 2 судна, но компания планирует построить ещё 5 краболовов. Производство уже сейчас почти безотходное. Часть остатков от переработки измельчается и продаётся предприятиям сельского хозяйства, как корм для животных. Печень же замораживают и отправляют в Москву. Там из неё получают фермент коллагеназу, который используется в косметологии и медицине. В будущем из отходов переработки планируют извлекать ещё больше пользы.

Иван Михнов, президент группы компаний «Антей»:

- Есть инвест большой проект. Там 200 тонн - разовое хранение живого краба, с переработкой 50 тонн краба в сутки, и с извлечением отходов, которые так или иначе есть, панцирь перерабатывается на хитин, хитозан, печень перерабатывается на коллагеназу. Фактически, только жабры будут выбрасываться. Хотя и жабры - тоже будут уходить на муку. Поэтому - глубокая переработка краба. Всё это будет реализовано в течении 2-3 лет здесь в Мурманской области. На территории Мурманского порта.

Сезон лова краба не круглогодичный. Но суда компании простаивать не будут. Как только промысел закончится, их можно будет легко переоборудовать под вылов рыбы. Её планируют поставлять рыбоперерабатывающим предприятиям Мурманской области.