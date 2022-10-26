В Мурманске открыли первый в Арктической зоне России Центр обработки данных

ЦОД обеспечит качественное и безопасное хранение данных цифровых проектов, а также будет способствовать обеспечению в городах региона.

Открытый в Мурманске Центр обработки данных необходим для хранения цифровой информации, что в свою очередь позволит повысить безопасность. Теперь пользовательские файлы будут, как говорят специалисты, «лежать» не просто в России, а в Мурманске. Правительство области стало первым клиентом центра.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, первое, с чего мы начали, это всё, что касается безопасности, видеонаблюдения, видеоаналитики, которые сегодня же помогают раскрыть те правонарушения, преступления в реальном боевом режиме на территории нашей области».

Центр был построен за 6 месяцев в рамках реализации соглашения между правительством региона и компанией «Ростелеком». Здесь используется 80% отечественного оборудования. Если будет необходимость, специалисты готовы нарастить мощности центра, всё зависит от требований заказчиков.

Александр Логинов, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: «Мощность его, если говорить про электроэнергию на данный момент, 150 КВт. Есть возможность расширения этой мощности. Сегодня здесь установлено двадцать стоек. Мы можем в кротчайшие сроки в три, в четыре раза увеличить место для размещения данных и при модернизации других этажей этого здания мы может кратко увеличить мощность Центра обработки данных».

Камеры, с которых будет передаваться видео в ЦОД, уже установлены в школах и домофонах на дверях подъездов. До конца года в системе будет около четырёх тысяч устройств мониторинга.

В нашем регионе действует программа «Умный город» и в режиме онлайн можно отслеживать работу на стройках, движение общественного транспорта и коммунальных служб.