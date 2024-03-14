В Мурманске открыли Штаб общественного наблюдения

В нём будут работать волонтёры, помогающие мурманчанам узнать, что происходит в пунктах голосованиях во время выборов Президента РФ.

Прозрачность - главный принцип выборов президента. Всё дело в том, что даже на самых маленьких участках для голосования установлены системы видеонаблюдения, поэтому посмотреть, что происходит на пунктах может любой. Но существует и центр, где за «картинкой» пристально следят всё время.

Юлия Величко, руководитель Штаба общественного мнения Мурманской области: «Сегодня мы торжественно открываем центр общественного наблюдения. Это такой центр, куда стекаются все видеотрансляции в онлайн и всё, что происходит в наших УИКах. И вот на такой стене, которая у меня за спиной, мы можем увидеть любой УИК, в любое время, как в режиме настоящего времени, так и можно будет посмотреть в записи, если будут какие-то сложные вопросы».

Эксперты уверены, что организация голосования полностью соответствует регламенту, процедура выборов максимально прозрачна для всех как сторонних, так и местных наблюдателей.

Николай Доронин, член Общественной палаты Мурманской области: «Сейчас по всей стране открываются такие замечательные пункты наблюдения и каждый может прийти и понаблюдать. Это замечательная практика. Когда была введена система видеонаблюдения, то вообще снялись все вопросы, касающиеся прозрачности избирательного процесса и, действительно, люди, которые в чём-то сомневаются, могут сделать это именно в центре общественного наблюдения».

Но важна ещё и безопасность. За этим следит опытная команда сотрудников, которые быстро решат проблему, если такая необходимость возникнет.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «243 избирательных участка оснащены постоянным потоковым видеонаблюдением, 486 камер высокого разрешения установлены здесь. Сегодня мы с вами можем наблюдать не только в целом видеонаблюдение, но и сам по себе процесс, что уже есть установленное оборудование. Так что всё в целом готово к тому, что с завтрашнего дня принимать наших северян на избирательных участках, чтобы они могли сделать свой выбор».

На протяжении трёх дней выборов - 15, 16 и 17 марта - в Штабе общественного наблюдения будут работать волонтёры. Ребята помогут всем желающим сориентироваться на портале и найти интересующий пункт голосования.