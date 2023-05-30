В Мурманске открыли второй исправительный центр

Он распложен на Транспортной улице.

Напомним, первый исправительный центр в Мурманской области был открыт в Оленегорске. Два его участка также расположены в Коле и мкр. Дровяное. И вот дошла очередь до Мурманска – сегодня здесь открыли исправцентр №2. Учреждение расположено в промышленной зоне.

Предполагается, что именно предприятия, функционирующие в окрестностях, станут местом работы осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении.

Виталий Расшивалов, начальник ИЦ-2 УФСИН России по Мурманской области: «Конечно, мы будем работать с управляющими компаниями, где можно использовать труд неквалифицированный. Это на предприятиях разнорабочие, все, которые находится рядом. Мы будем ориентироваться на город и на район. Чем ближе предприятие будет находиться к ИЦ, тем оперативнее мы будем ставить надзор и обеспечивать осужденных работой».

Татьяна Федорей, вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Что касается рынка труда в Мурманской области, то он нуждается в рабочей силе. Но это специфический рынок, которому, прежде всего, требуется квалифицированная рабочая сила. И мы можем вполне сотрудничать и объединять усилия с УФСИН, властью, деловые объединения, в плане создания на базе УФСИН учебных центров».

Содержаться в данном исправительном центре могут 122 человека: 102 мужчины и 20 женщин. Здание разделено на блоки по половому признаку. Здесь будут отбывать наказание впервые осужденные к принудительным работам, а также лица, которым по решению суда лишение свободы заменено на более мягкий вид наказания. Они готовы вернуться к нормальной жизни, но им нужно пройти период ресоциализации.

Юрий Мананков, председатель общественного совета при УФСИН России по Мурманской области: «Такие центры дают возможность людям, которые за колючей проволокой доказали, что исправились, не сразу выйти в мир, а прибыть сюда, получить профессию, найти место работы. Иметь место жительства. Узнать, как в итоге устроена жизнь, как она изменилась после того, как они её покинули. И вернуться к нам, самое главное, безопасными для нас, для себя, для всех окружающих».

На трёх этажах учреждения расположены жилые комнаты с комфортными кроватями и шкафчиками, кухня с бытовой техникой и столовая, есть удобные душевые и санузлы, кабинет психолога, блок видеонаблюдения. Что касается безопасности, то её круглосуточно обеспечивают 18 сотрудников. Как только появятся осужденные к принудительным работам, они займут места в центре.

Виталий Расшивалов, начальник ИЦ-2 УФСИН России по Мурманской области: «В дальнейшем предусмотрен определенный порядок. Судебные решения направляются в региональный УФСИН и оттуда происходит распределение».

Специалисты отмечают, что за 4 года исполнения принудительных работ в регионе, осужденные не совершили ни одного преступления против личности и имущества граждан.