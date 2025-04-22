День Победы — главный праздник для россиянСеверян приглашают принять участие в «Диктанте Победы»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30

В Мурманске открыли выставку плакатов, посвящённую истории проведения акции «Диктант Победы» в Заполярье

Эта акция ежегодно объединяет тысячи человек.

Впервые «Диктант Победы» провели в 2019 году. Он был посвящён 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С тех пор акция стала ежегодной, а площадки для испытания организуют во всех регионах России.

Михаил Белошеев, региональный координатор проекта «Историческая память»: «Мы в плакатах отобразили, во-первых, организационную работу при открытии площадок. Надо сказать, что организационный комитет у нас творчески работает. За эти годы диктант мы писали не только в классических аудиториях, школах, но и в зданиях музеев, в частности, даже на атомоходе «Ленин». «Диктант Победы» пишут представители силовых структур, экипажи боевых кораблей. Надо сказать, что жители Мурманской области с большим энтузиазмом подходят к написанию «Диктанта Победы».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Увеличился объём, который человек должен знать, чтобы он представлял информацию полностью о Великой Отечественной войне».

В научной библиотеке, которая в регионе остаётся одной из главных площадок акции, окрыли выставку плакатов, посвящённую истории «Диктанта Победы» в Заполярье. «Диктант Победы» - не просто возможность проверить свои знания по истории. Это дань уважения всем, кто сражался за мир, кто погиб в ожесточенных боях. Один факт, что в этом году вопросы испытания были переведены на 10 языков, говорит о многом.

Ирина Столыга, секретарь областного Совета ветеранов: «Для чего человеку память? Чтобы он мог вспоминать радости и боли. Не забывать рассказывать следующим поколениям, сохранять историческую память. А это значит, мы всегда победим».

Ознакомиться с фотовыставкой можно на 4-ом этаже научной библиотеки, а принять участие в «Диктанте Победы» можно  25 апреля.

Комментарии

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