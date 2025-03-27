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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.25 19:30

В Мурманске открыли выставку, посвящённую экспедиции МЧС «Безопасная Арктика-2025»

Перед входом в Мурманский областной краеведческий музей стоит автомобиль МЧС России. Его сюда поставили не для того, чтобы ликвидировать какое-нибудь происшествие, а в качестве экспоната. Ведь именно он был в экспедиции МЧС «Безопасная Арктика 2025».

В Мурманске открыли выставку, посвященную экспедиции МЧС «Безопасная Арктика-2025». Это было не просто увлекательное путешествие, а настоящие учения ведомства. В них принял участие и Павел Норкин, который управлял одним из вездеходов во время поездки.

Павел Норкин, участник экспедиции МЧС «Безопасная Арктика-2025»: «Мы проехали за две недели 2700 км, мы двигались в условиях полярной ночи, температура воздуха у нас доходила до минус 52 градуса. Но не так страшно минус 52, как страшно при минус 15 и метели. И это мы тоже застали. Мы двигались по разным рельефам: и по горам, и по замерзшим рекам, и даже по городам, которые были у нас представлены. Это Анадырь, Певек, Эквикенот. У нас были разнообразные покрытия и разнообразные грунты. У нас даже была вода при минус 40, некоторые вездеходы проваливались в воду».

Вездеход «Арканд», на котором и ехал Павел Норкин был подготовлен к такому путешествию, поэтому никаких неожиданностей во время экспедиции не было. Кстати, именно городские дороги оказались самым опасным участком для команды. Здесь нужно следовать правилам дорожного движения, особенно следить за габаритами, а на бездорожье всё проще.

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Это вездеход, который отправился в экспедицию. Управление здесь очень интересное: нет ни руля, ничего, только рычаги да кнопочки и две педали. Расположиться здесь можно достаточно комфортно, потому что размеры очень большие».

Спать приходилось, кстати, тоже в вездеходах, поэтому и вещи нужно было складывать компактно. Такие экспедиции нужны и для того, чтобы тестировать машины и вносить необходимые изменения.

Тимофей Сулима, заместитель директора департамента образовательной научно-технической деятельности МЧС России: «Ставилась цель - отработать вопросы межведомственного взаимодействия, провести испытания самых современных образцов техники, технологий, имущества, экипировки, снаряжения. Яя обращаю внимание на то, что в первую очередь, техника наших - российских производителей. Всё это оборудование направлено на поддержку, на обеспечение качества выполнения задач спасательными и пожарными подразделениями в суровых условиях Арктического региона».

Инициатором выставки стала Татьяна Зикункова, которая также прошла часть маршрута в Чукотском автономном округе.

Татьяна Зикункова, директор по маркетингу компании «Арханд», участница экспедиции: «В экспозиции мы проводили фотоработу. Каждая фоторабота несёт в себе историю. В принципе, во время прохождения маршрута на каждой точке происходило что-то интересное и особенное, например, знали ли вы, что на территории Чукотского автономного округа есть метеостанция Валькаркай, в которой, оказывается, живут всего три человека?! Они живут там целый год втроем и проводят метеорологические исследования».

На предложение об организации такой выставки откликнулся Мурманский областной краеведческий музей, который недавно открыл свои двери для посетителей в отремонтированном здании.

Анастасия Князева, заместитель директора по научной работе Мурманского областного краеведческого музея: «Мне кажется, что самая главная ценность этой выставки – показать, что наше Министерство чрезвычайных ситуаций может в любых условиях, даже самых сложных и самых экстремальных, обеспечить безопасность нашей страны, нашего Арктического региона. Выставка, которую мы сегодня открыли, она как раз это доказывает».

Экспозиция «Безопасная Арктика 2025» в стенах музея задержится до 10 апреля. А после её перевезут в Санкт-Петербург.

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