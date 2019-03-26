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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.19 19:30

В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеря

В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеря,  их посещают более тысячи маленьких северян. Для них педагоги подготовили увлекательную программу, которая поможет укрепить иммунитет ребят после продолжительной полярной ночи.

Поучаствовать в спортивной эстафете в компании друзей - не только весело, но и полезно. И такие соревнования лишь часть программы, которую разработали учителя специально для мурманских школьников, во время каникул посещающих оздоровительный лагерь. Для родителей такой организованный отдых детей тоже огромный плюс, ведь уходя на работу, им не надо переживать за ребёнка, здесь они находятся под наблюдением опытных педагогов.

Что же касается питания, то оно не только вкусное, но и сбалансированное. В меню ежедневно входят блюда из рыбы, а также фрукты и ягоды. Ребята во время смены находятся не только в стенах школы - они посещают  кинотеатры, бассейн или  мастерят поделки на мастер-классах.

«Мероприятия, которые для них организуют, проходят в рамках социально значимых проектов, которые сегодня проводятся в городе,  - отметил Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманск. – Надеюсь, что клумбы, которые спроектируют дети в оздоровительных лагерях, мы увидим в парках и скверах города Мурманска этим летом».

Оздоровительная кампания будет проводиться в течение всего года, а весенняя смена продлится с 26 по 30 марта на базе девяти  общеобразовательных учреждений города Мурманска.

 

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